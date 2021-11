Estela Grande está feliz cual perdiz, y es que tras conseguir el divorcio de Diego Matamoros este 2021, la joven ha estrenado novio, el futbolista del Getafe CF Juanito Iglesias, y ya se ha ido a vivir con él. La fiesta de inauguración ha coincidido con la festividad de Halloween, así que ha podido celebrar una velada de lo más especial, irrepetible y que seguro que va a quedar en la memoria de sus amigos por mucho tiempo. Eso sí, tampoco se ha olvidado de sus seguidores y, al día siguiente, ha enseñado el piso que comparte con su churri.

Para mantener cierta privacidad, Estela sólo ha enseñado la parte de abajo de su dúplex: un amplio salón comedor, que conecta con la cocina a través de una entrada de lo más cuca, donde también se encuentra la escalera para acceder al piso de arriba. ¿El lujazo? La terraza con jacuzzi que tiene desde el comedor.

En la planta de abajo, como era de esperar, tiene un baño, que sus amigas ocuparon por completo para prepararse para Halloween. Todas disfrutaron de una bonita y divertida fiesta en el nuevo piso de Estela, y estamos seguros de que no va a ser la última...

