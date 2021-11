Noche funesta la que vivieron Kylie Jenner y Travis Scott el pasado viernes por la noche. Pese a que nada hacia presagiar la tragedia, un concierto del rapero se saldó con ocho personas fallecidas y decenas de heridos. Todo ocurrió en el NRG Park de Houston, recinto en el que se estaba celebrando el festival Astroworld. En mitad de la actuación que estaba realizando el cantante estadounidense, tuvo lugar una avalancha que acabó costando la vida de, por el momento, ocho personas, cuyo rango de edad oscila entre los 14 y 27 años. Pese a que tanto Kylie como Stormi se encontraban entre los asistentes, la influencer y su hija no tuvieron que lamentar males mayores y salieron ilesas del accidente.

Afligidos por lo ocurrido, tanto Kylie Jenner como Travis Scott han roto su silencio para expresar su dolor y mandar un mensaje de aliento a los familiares de las personas fallecidas. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston", dice la todopoderosa empresaria en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales. “Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la curación de todos los que se han visto afectados", continúa exponiendo.

Tras indicar que se encuentran “destrozados y devastados”, la hermana de Kim Kardashian también aprovecha la oportunidad para defender a su pareja de la polémica en la que se ha visto envuelto por la reacción que tuvo cuando se produjo la tragedia. Y es que, el rapero siguió cantando hasta varios minutos después. "Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que salió la noticia después y, de saberlo, de ningún modo habría continuado actuando", explica. Una fuente cercana a Scott ha comentado en People que los focos impidieron que el cantante pudiera ver con claridad lo que estaba sucediendo, por lo que en un primer momento pensó que el alboroto venía originado por un desmayo.

Por su parte, Travis Scott también ha lanzado un comunicado lamentándose por la avalancha mortal. "Mis oraciones están con las familias y todos los afectados por lo que sucedió en el Astroworld Festival”, señala. Dispuesto a colaborar con la policía para esclarecer qué es lo que sucedió realmente, asegura estar "comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para curar y apoyar a las familias necesitadas". "Si hubiese podido distinguir lo que estaba pasando, hubiese detenido la actuación y los hubiera intentado ayudar. Estoy devastado y nunca podría imaginar que algo así pasaría. Voy a hacer todo lo que pueda para manteneros informados de lo que está sucediendo".

