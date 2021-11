Dicen que todos tenemos un doble por el mundo, y que es cuestión de estar en el momento justo en el lugar correcto para encontrarte con esa persona, pero hay quienes lo tienen mucho más fácil ¡y directamente se lo encuentran en la tele! Estos días la periodista Arancha Morales, de Informativos Telecinco, ha visto su cara hecha viral en las redes sociales después de su cambio de look, y es que no hay lugar a dudas: es la doble de la cantante Aitana. Sí, sí, la de 'hoy he dejado mi teléfono para no llamarte'.

Mediaset

Ha sido una tuitera la que, con el cachondeo, se ha hecho viral: "Se comió un mcAitana", ha bromeado en Twitter para dar a entender que después de comer el menú que Aitana diseñó para McDonald's, se ha convertido en su doble. Arancha, por su parte, no se ha quedado fuera de la broma y le ha respondido: "Me convertí al primer mordisco".

Me convertí al primer mordisco 😜😂 — Arancha Morales (@AranchaMRosado) November 5, 2021

"Real que pensaba que era ella"; "Me meo porque yo también pienso en ella cuando la veo todas las mañanas", "Cierto, parece ella. Con 20 años más, eso sí" o Todas las mañanas pienso lo mismo" han sido sólo algunas de las respuestas que ha recibido el tuit, y es que el parecido entre ambas es innegable. Un tuit que, por cierto, tiene casi 4.000 retuits y más de 50.000 'likes'.

Arancha ya es cara conocida para los televidentes de 'Informativos Telecinco' por las mañanas, pero ese no es su único curículum: estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y tiene también un un Máster en Relaciones Internacionales, y antes de pasar a Mediaset fue redactora en el 'Diario As'. Aún así, habrá quienes la conozcan por otras facetas de su vida personal, y es que Arancha también es la novia de Jorge Marrón Martín, más conocido como Marron, el humorista y colaborador de ciencia de ‘El Hormiguero’, de Antena 3. Pudimos verles juntos en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Eso sí, antes del cambio 'aitanificador' del flequillo. ¡Menuda parejaza!

Gtres

