A Chiara Ferragni se le han acabado las ideas. No lo decimos nosotros. Nos lo ha demostrado ella con su último look. Para sus más de 25 millones de seguidores en Instagram, el look que escogió la influencer durante la entrega de los premiso GQ en Alemania, puede ser lo más, pero para los españoles que vimos el estilismo de Cristina Pedroche en las campanadas de 2020, lo vemos simplemente... como uno más.

La italiana recogió el premio a la Mujer del Año con un estilismo de la firma Schiaparelli formado por un pantalón ancho negro y un llamativo busto dorado que 'mostraba' sus pechos -con su piercing en el pezón derecho incluido-, abdominales marcados y también llevaba grabado un enorme collar de eslabones. Los complementos XXL son la seña de identidad de Daniel Roseberry, director creativo de la marca.

Como decíamos antes, una 'armadura' que bonita sí que era pero que recordaba de manera muy sospechosa al que llevó Cristina Pedroche hace unos años. Otra cosa que une a la italiana y la española es el mensaje de empoderamiento femenino que ha querido dar con su look. El de Pedroche estaba firmado por el artista Jacinto de Manuel y que requirió más de 650 horas de trabajo.

Chiara compartió en sus redes su discurso en los premios GQ: "Estoy muy orgullosa de recibir este premio hoy después de un año y medio muy desafiante que todos hemos experimentado. Lo que todos, incluido yo, han intentado hacer este año fue ayudar a la comunidad, y no me refiero solo a la comunidad de las redes sociales, sino también a la comunidad real que hay en el mundo. Hoy hace un año y medio mi esposo y yo recaudamos 5 millones de euros y construimos una nueva unidad de cuidados intensivos de un hospital en Milán, mi ciudad natal, para la emergencia de Covid y lo hicimos en solo 2 semanas, lo cual es bastante increíble. También intentamos conectar a los productores de telas y todas las empresas de confección para fabricar mascarillas para los hospitales de nuestro país. Por primera vez, en un mundo globalizado, comenzamos a pensar en local. Quería apoyar a personas de todo el mundo utilizando nuestras voces y la influencia de los medios, ayudándoles a conectarse y ayudarse mutuamente de forma concreta. Esta es la razón por la que hoy estoy tan orgullosa de recibir este premio. Porque sé que soy más que una cara bonita dando consejos de moda y espero haber demostrado que el cambio puede venir de cualquiera. Todos pueden marcar la diferencia. Todos, poco a poco y luchando todos los días, podemos generar un cambio positivo. Por eso quiero dedicar este premio a todas las mujeres y seres humanos que son lo suficientemente valientes como para creer en el poder de las personas. Gracias a todos".

Vale, va, le perdonamos el desliz, que lo puede tener cualquiera y más con dos niños pequeños: Leone, que nació el 19 de marzo de 2018, y Vittoria Lucía, que nació el pasado 23 de marzo, ambos fruto de su matrimonio con el cantante Fedez. Y desde aquí le felicitamos por su fichaje como imagen de Louis Vuitton, uno de sus "sueños", como ella misma desveló en Instagram; por la colección de joyas de su propia marca Chiara Ferragni Collection; y por el próximo lanzamiento de su propia colección de maquillaje.

