Dicen que año nuevo, vida nueva, pero para Lucía Sánchez su nueva vida ha empezado este mes de noviembre. Tras meses escondiéndose sin poder contar lo que acontecía en su vida por la emisión de 'La última tentación', por fin ha visto la luz al final del túnel y ha contado cómo está realmente: se ha reconciliado con Isaac (tras los cuernos de él con Bela) y están viviendo una bonita historia de amor, se ha comprado una nueva casa y está petándolo con su trabajo en las redes sociales. Pero a pesar de todo eso, Lucía necesitaba un cambio físico, así que ha pasado por chapa y pintura para presentarnos a 'la nueva Lucía'.

La gaditana estaba dispuesta a pasar por la tijera, con la que todas sabemos que no hay marcha atrás, y si antes lucía melenaza castaña (casi rubia por las mechas californianas), ahora se ha cambiado de color pasando a un tono más cobrizo, se ha cortado el pelo por el hombro y y se ha hecho unos reflejos tipo 'balayage' para aclarar su melena. Vamos, que ha pasado de esto...

¡...a esto! ¿Está o no está guapa?

A nosotros nos parece que está ideal, porque ella es muy menudita y el pelo largo le comía mucho la cara, así que ahora la lleva mucho más despejada. Además, le va a ser mucho más sencillo de peinar cada mañana, ya que los enredos se van a reducir a la mitad, va a tardar menos en lavar, secar y peinar el cabello y con un planchado rápido va a poder presumir de corte. ¡Todo ventajas!

¿Cómo ha reaccionado 'Lobo'?

Lucía, con su último vídeo para mtmad, además de mostrar su corte de pelo nuevo, ha dejado claro que su chico está totalmente integrado en su vida y se han repartido hasta las tareas de la casa. Fregando le ha pillado para preguntarle si le gustaba lo que se había hecho, y él, que es muy extrovertido pero no demasiado expresivo, le ha sonreído y le dicho que está "muy guapa". ¿Es la reacción que esperábamos? Sí y no: quizá un poquito más de pasión la próxima vez no estaría mal, Isaac...

