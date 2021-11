La actriz Jennifer Garner podría tener un motivo más para sonreír en su vida, y es que su chico, el empresario John Miller, ¡podría haberle pedido matrimonio! Ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir la noticia, pero fuentes cercanas a la pareja dijeron hace unos días al medio Us Weekley que están tan unidos y se quieren tanto que sólo era cuestión de tiempo que él se lo pidiera a ella... y ahora Jennifer ¡se ha paseado con un anillo de compromiso en su mano izquierda! ¿Casualidad? No lo creemos...

La actriz de 'Alias' se dio un paseo estos días por las obras de su nueva casa en Los Ángeles, y allí la pillaron totalmente desprevenida los paparazzi. En un momento dado trató de tapar el anillo con su otra mano, pero ya era tarde: la sortija con tres diamantes ya había sido fotografiada. Quizá consciente de ello, en días posteriores Jennifer se dejó ver de nuevo por la ciudad camino a una reunión de trabajo... pero esta vez sin el anillo. ¿Está jugando al despiste? ¡Con lo bonito que es un compromiso y lo mucho que nos alegraríamos por ella...!

Gtres

Gtres

Parece que ahora la pareja va viento en popa a toda vela, pero no siempre fue así: ambos han tenido una relación algo discontinua precisamente por el miedo al compromiso de ella, y lo han dejado varias veces. Incluso en una de ellas, en el verano de 2020, se rumoreó con que Jennifer podría estar viéndose con el actor Bradley Cooper, pero al final nada más lejos de la realidad: Jen y John retomaron su relación y ahora parecen navegar en la misma dirección. ¡Bravo por ellos!

Ex muy bien avenidos

Tanto Jennifer como John están dispuestos a empezar una nueva familia, pero ambos llegan "con mochila": la última relación de Jennifer fue con Ben Affleck, de quien se divorció en 2018. De aquel matrimonio nacieron 3 niños (Violet, Seraphina y Samuel), y ahora que ambos han rehecho sus vidas se llevan la mar de bien. De hecho, se pudo ver a Garner con Ben y con su actual pareja, Jennifer Lopez, pidiendo caramelos en Halloween con los pequeños.

Por su parte, John también estuvo casado con la violinista Caroline Campbell. Tiene dos hijos con ella y su relación actual es muy buena.

