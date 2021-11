Tener un perrito es siempre una bendición, porque a pesar de que puedan arañar, dar un mordisco, lo deje todo lleno de pelos o rompa algún que otro mueble de la casa, los buenos momentos siempre superarán a los malos, y al final se convierten en uno más de la familia. Es lo que les ha pasado a Pelayo Díaz y Andy McDougall. El matrimonio dio la bienvenida a su pomerania en plena pandemia, en abril de 2020, cuando un criadero se lo regaló (algo que no estuvo exento de polémica). Le pusieron de nombre Vidu, y quizá no haya perro más afortunado en este país, porque el trato que recibe es como el de un rey...

Y claro, siendo la mascota de un influencer de moda internacional, qué podemos esperar: fotos envidiables, viajes de ensueño... y caprichos caros. Muy caros. De hecho, Pelayo hace unas semanas mostró en sus redes sociales que se había comprado un nuevo bolso de la firma Bottega Veneta. Un modelo (el 'Jodie mini') de piel forrado en borreguito (casualmente del mismo color que Vidu) que cuesta la friolera de 1850 euros. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pelayo...?

Pelayo Díaz Instagram

Pelayo Díaz Instagram

Efectivamente: dejárselo a su perro para que jugara con él, lo olisqueara ¡y le clavara los comillos! A nosotros casi nos da un infartito...

A Pelayo, por lo que sea, le hizo hasta gracia, y decidió compartirlo con sus seguidores con mucho humor, aunque también hay que tener el cuenta que el diente de su perro debe de ser aproximadamente del tamaño de una chincheta. Eso sí, mejor que no lo deje al alcance de su perrito, que como se crea que es un peluche... ¡se lo va a hacer trizas!

