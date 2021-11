Hace varias semanas, Carla Barber preocupó mucho a sus seguidores tras compartir unos stories en sus redes sociales contando detalles de su enfermedad. La doctora padece el 'Síndrome de Brugada', una enfermedad cardíaca que no tiene cura ni tratamiento y aunque es una chica optimista, lo ha pasado bastante mal. Tras asumir su diagnóstico y pasar varios días en reposo, la modelo ha vuelto con fuerza a su trabajo tanto en la clínica como en las redes sociales.

Tanta es la fuerza con la que viene la modelo que tiene un nuevo e interesante proyecto entre manos. Este pasado domingo 7 de noviembre se estrenaba en ATRESplayer Premium la serie 'Cardo', creada y escrita por Ana Rujas y Claudia Costafreda y con el respaldo de SUMA Contest, la productora de 'Los Javis'. Muchos son los actores que tienen su papel en esta nueva serie, pero el que más nos ha sorprendido es el cameo de Carla Barber.

Una escena de la serie está ambientada en la clínica que la modelo ubicada en Madrid. En esa escena se ve perfectamente como dos amigas mantienen una conversación frente a una enorme fotografía de la que fuera pareja de Diego Matamoros. En otro capítulo, Carla Barber es mencionada por un personaje, aunque simplemente por su nombre de pila haciendo más difícil que algunos espectadores caigan en la cuenta de quién se trata.

