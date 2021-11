Nicole Kidman y Keith se dejaron caer por los premios CMA en Tennessee

Si alguna vez pisas una alfombra roja, mejor que lleves tus mejores galas, porque las fotos van a dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos, y si te tienes que inspirar en alguien, mejor que sea en Nicole Kidman. La actriz dejó a todos boquiabiertos con su aparición en los premios de la música country (CMA) llevando un vestidazo negro con detalles cut-out (súper tendencia), y además fue a juego en color con su chico, Keith Urban, que actuaba esa noche para amenizar el cotarro entre otros cantantes, como Jennifer Hudson.

El matrimonio, a pesar de elegir modelitos de lo más sencillos, no pasaron desapercibidos: nadie estuvo a la altura de la pareja, y es que en estos premios ya se sabe que gana quien más brilli-brilli, metros de gasa, escotazo y lentejuelas lleve... por no hablar de los kilos de laca.

Precisamente Nicole llamó la atención por ir de lo más sencilla, con su vestido negro, joyas doradas y un recogido sencillo (como ella suele acostumbrar, no es de grandes pomposidades), y quien quiso llamar la atención... al final se convirtió en uno/una más. Eso sí, la que nos ganó fue la cantante Carrie Underwood, que acudió acompañada de su marido, Mike Fisher. Nena, cuidado con ese hombro cargadito de pedrería... ¡menuda escoliosis te va a dar!

El resto de invitados, en su línea, y es que en estos premios más que a pasearse por la alfombra roja llevando sus mejores galas, parece que van a pavonearse entre tanto brillo, pluma, gasa y laca. ¡Una alfombra roja digna de ver!

