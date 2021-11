Aurah Ruiz ha podido operarse por fin. La 'influencer' llevaba un tiempo queriendo someterse a una liposucción pero un problema en el hospital hizo imposible que pudiese hacerlo cuando lo tenía planificado, una noticia que alegró mucho a Jesé, ya que él no quería que se hiciese nada. Sin embargo, la 'influencer' ha seguido adelante con sus planes y finalmente ha podido quitarse la grasa que quería de las cartucheras. "Tengo una buena noticia, y es que han conseguido sacar suficiente como para poder ponérmela atrás", ha confesado muy feliz tras salir de la operación.

La canaria ya explicó que a ella le gustaría poder rellenarse algunos huecos que veía en su trasero para tenerlo más redondo, algo que finalmente ha podido conseguir. Un gran cambio del que Jesé no ha dudado en opinar asegurando que, aunque le gusta, cree que "se pasó". El futbolista ha dejado claro que no está nada de acuerdo en que su chica siga sometiéndose a este tipo de operaciones, y es que considera que no lo necesita.

Mtmad

"Dice que no me tengo que operar y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Yo le dije que me quería hacer otra cosa y él me ha dicho que no", ha indicado la 'influencer'. Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con sus operaciones, Jesé no ha dudado en estar al lado de ella en todo momento ayudándole y cuidándole para que pueda recuperarse pronto de las secuelas de su liposucción.

Mtmad

La joven ha querido mostrar a través de su canal de 'Mtmad' que no todo es tan bonito como parece y ha grabado los grandes hematomas que le han salido en la zona donde se ha operado. Además, ha confesado que su intención era operarse también el vientre pero que su médico no ha querido. "Yo me veo obsesivamente una chicha pero él me ha dicho que lo perfecto no se toca porque se hace imperfecto", ha indicado la 'influencer'. Pese a todo, está muy contenta con su resultado y con tener a su lado a Jesé en todo este proceso.

