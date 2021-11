Tony Spina le ha pedido matrimonio a Marta Peñate en el día de su cumpleaños

Así fue la primera vez que se liaron Marta y Tony

Parece que fue ayer cuando contábamos que parecía que había algo entre Marta Peñate y Tony Spina en el reality 'Solos': poco sabíamos que entre ellos ya había habido 'rollito' (algo que confesaron en ese programa), pero sus vidas fueron por otros derroteros: ella estaba con Lester hasta que rompió con él en 'La isla de las tentaciones', y él siempre gustó de ir de flor en flor (Oriana Marzoli, Makoke, Mayka Rivera...), pero estaban destinados a reencontrarse, y ahora los dos ¡se van a casar!

Así lo han anunciado en el canal de mtmad de Marta: Tony se la llevó a pasar un fin de semana a un bonito hotel para celebrar su cumpleaños (cumplió 31 el pasado 5 de noviembre) y, tras la cena, la sorprendió con globos en la habitación, un gran 'FELICIDADES' sobre la cama y lo mejor de todo: la pedida de mano.

Marta no cabía en sí de gozo: sabía que Tony es el hombre de su vida, y cada día 1 de cada mes le pedía a su chico el anillo para casarse, y ahora, por fin, ya lo tiene: "Lo mejor que me ha pasado en la vida ha tardado 30 años en llegar. No sabes cuánto te amo. Te quiero", le decía Marta a un emocionado Tony, que aunque le costaba decir la palabra "compromiso", se mostraba muy feliz de tener a a Marta a su lado.

La celebración, por supuesto, llegaba días después con la madre de Tony, la hermana de Marta y varios amigos, muy felices por la pareja. Desde QMD! también nos alegramos mucho por ellos. Ya les escribiremos nuestra dirección para que nos manden la invitación, no vaya a ser que se extravíe... ¡porque ese bodorrio no nos lo queremos perder ni de broma!

