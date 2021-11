Brigitte Nielsen convirtió un tranquilo día en bici en una carrera de obstáculos

La modelo, cantante y actriz ya demostró en plena pandemia ser una kamikaze con su mascarilla inútil

La modelo Brigitte Nielsen es toda una celebridad en Estados Unidos, pero en nuestro país aún le falta algo de recorrido para que todo el mundo la reconozca. Quizá haya quien la tenga ubicada por su relación con Sylvester Stallone en los años 80 (hecho que la llevó a la fama por aquel entonces, e incluso trabajó con él en 'Rocky IV' y 'Cobra'), aunque desde entonces ha rehechos vida varias veces... si bien este fin de semana casi ha sido la última, ¡porque menuda kamikaze a bordo de su bici!

La actriz, de 58 años, salió a dar un paseo sobre dos ruedas con su actual pareja, el maltés Mattia Dessi, y su hija, Frida (de 4 añitos). Mattia sí parecía llevar más cuidado con su bici, ya que llevaba a la pequeña montada en un sillín delantero a pesar de que no llevaba el casco puesto, pero la danesa iba como pollo sin cabeza por las calles de Los Angeles: se dejó el casco en casa, se plantó unas crocs en los pies (un calzado comodísimo pero no apto para pedalear), apenas miraba a los lados cuando cruzaba la carretera y, para más inri, ¡casi se come un poste que estaba en mitad de la acera! Brigitte, sabemos que madrugar es un momento traumático... ¡pero mejor tómate un café antes de salir de casa!

Brigitte ya debe de estar acostumbrada a las críticas, sobre todo desde que hace cosas extrañas que le hacen salir en nuestra sección del 'horror de los famosos', pero esta vez te lo pedimos por favor, Brigitte, que es por tu bien: ¡al menos ponte un casco!

