La nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' no ha hecho más que empezar y ya hemos tenido salseo: hemos vivido algún que otro enfrentamiento entre parejas y también entre los propios concursantes, y han salido a la luz los problemas que algunos arrastran de fuera del programa, pero sin duda uno de los momentos de la noche fue el que nos dieron Josué y Diriany: el concursante y su tentación parecen haber tenido muy buen feeling a pesar de que casi no se conocen y de que la joven tuvo un rifirrafe con la novia de él, Zoe, en las presentaciones... pero eso no le ha frenado ¡para elegirla en su primera cita!

Parece que aquí tenemos ya el primer triángulo amoroso, y es que aunque él está muy seguro de que no va a caer en la tentación, y aunque su novia está un poco mosca ("Es un chico increíble, te lo vas a pasar genial. Tal vez te puedas ilusionar, pero dudo mucho que sus sentimientos cambien", le dijo Zoe a Diriany), él sólo quiere ponerse a prueba: "Me gusta ponerme al límite. He venido a demostrarme que soy capaz de aguantar la tentación y demostrarle a Zoe que no tiene por qué temer y tiene que empezar a confiar en mí", apuntó él muy seguro de sí mismo.

Sin embargo, el hecho de haber llegado a la isla con problemas sin resolver les puede salir muy caro: ella se sintió muy poco valorada por su novio en su reencuentro, que parecía no haber echado de menos a su chica la primera noche, y quería haber visto algún signo `por su parte de que la quiere... pero eso no ocurrió, y acabaron 'a tortas': "No me sentí respetada ni que me diera el lugar que me merezco", fue lo que le dijo ella, y la contestación de él fue parece que quiere coaccionarle en el programa...

¿Caerá Josué en la tentación?

El ex tronista tiene todas las papeletas para ser carne de infidelidad y, aunque esperamos equivocarnos, hasta Sandra Barneda lo dijo abiertamente después de presentar 2 ediciones y ver por dónde van los tiros. Zoe, por su parte, acabó bastante enfadada por el comentario: "Considero que aquí nadie tiene que opinar de nadie", estalló tajantemente contra la presentadora.

