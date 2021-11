Miguel Bosé habla de su vida. En los últimos tiempos hemos sabido de él por sus incendiarias declaraciones negando la pandemia o por su guerra con Nacho Palau. Ahora, Miguel Bosé ha vuelto a España para presentarnos sus memorias, 'El hijo del Capitán Trueno' como podrás leer en el nuevo número de la revista 'Qué Me Dices' que ya está en tu kiosco. Una autobiografía en la que narra su vida sin rubor: su infancia, adolescencia hasta su relación con sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín, con el que pasó un auténtico calvario –le llamaba "nenaza y maricona", dice, y cuenta que en un safari en África, cuando sólo tenía 10 años, "intentó que una bellísima nativa de 16 años... me iniciase en la hombría"–, y Lucía Bosé, una madre que pasó de tenerlo todo a quedarse en la calle cuando se divorció.

El libro se fraguó "hace tres años, cuando decidí contar lo que me había tocado vivir", relató a 'El programa de AR', declarando su devoción por sus mayores: "Un enorme amor y admiración hacia mis padres. Sobrevivir a esos dos monstruos… Estaba enamorado de los dos", asegura el cantante.

GTres



Miguel no disculpa la actitud del diestro tras el divorcio pero puntualiza: "“Hay que enmarcarlo en el contexto de aquella España" y reconoce que, cuando su padre vio que él había triunfado sin su ayuda, su relación cambió. También habla de su sexualidad: "Esas cosas se hicieron de forma muy natural. En mi casa, la educación era muy abierta" y de lo que hay del Miguel Bosé de entonces, dice, "queda el perfume".

Al juzgado con Nacho Palau

Agencias

Su ruptura con Nacho Palau "fue traumática después de 25 años de relación de convivencia, no de pareja" ha declarado el cantante a una revista mexicana. El abogado del escultor dice que ha roto el acuerdo de 'no agresión' al que parecían haber llegado. Volverán a verse las caras este mes en el juzgado de Madrid. Si la Justicia da la razón a Palau, Bosé puede recurrir la sentencia al Supremo y, si vuelve a ser negativa para él, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Palau quiere que sus hijos, Ivo y Telmo, sean considerados hermanos de los dos del cantante, Tadeo y Diego.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io