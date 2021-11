Alejandra Rubio acude a clases para ser actriz. Empezó Diseño de moda, después se matriculó en Derecho a distancia, y ahora Alejandra ha vuelto a cambiar de rumbo. ¿A la tercera va la vencida? La hija de Terelu ha decidido tirar por el ‘faranduleo’ y se ha inscrito en el estudio de interpretación del actor Juan Codina. El curso es de iniciación, empezó el 18 de octubre, tiene un precio de 800 euros y cuenta con cuatro módulos que duran en total un trimestre. Hace unos días, su padre la acompañó a la academia en su coche y ella entró con un atuendo de lo más moderno. Aunque todavía no haya hecho ningún pinito como actriz, seguro que este curso le ayuda también a tener más tablas en televisión.

Su madre se pasó años asegurando que su pequeña no tenía ningún interés en la pequeña pantalla, pero la joven se ha convertido en una imprescindible de Mediaset... La que no quería televisión debutó en el debate de 'La isla de las tentaciones' y sigue en 'Viva la vida', donde comparte plató con Terelu y lo hizo con su tía Carmen. ¿Ahora querrá hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación?

Gtres

Desde 'Sálvame' Sergi Ferré ha decidido dar más información sobre esta nueva faceta de Alejandra Rubio, desvelando más detalles sobre el curso que ha comenzado a estudiar. "Me han confirmado que está en un curso que se llama: 'Entrenamiento actoral iniciación'. Es el más básico que tienen, es un curso de cien horas y son cuatro semanas de estudios, cinco horas al día de lunes a viernes. Es un curso intensivo", ha explicado el periodista.

Por otro lado, han desvelado que se trata de un curso impartido por actores y profesores que tiene temáticas diferentes y que no cuenta con prácticas. Sin embargo, el reportero ha especificado que existe un tablón con el que pueden ver los castings que hay abiertos para poder postularse.

Además de sus colaboraciones en programas, los conflictos que protagoniza Alejandra dan contenidos para otros programas de la cadena. Por ejemplo, su comentado bailecito con Kiko Matamoros (dando en el morro a su tía Carmen), que desató un huracán mediático que terminó con la intervención de la novia de Kiko, Marta López, en 'Sálvame': "No he tenido celos. No os inventéis las cosas". Por si fuera poco, Alejandra sigue en guerra con Borrego, a la que hace unos días calificó de 'mala hermana'. Y continúan la batalla con Kiko Hernández, del que dijo esperaba que no volviera a visitar a María Teresa Campos, palabras que Kiko define de 'provocación'. "¡Manda narices, niñata, que le digas a tu abuela con quién se tiene que reunir! Sólo recuerdo lo que dijo Teresa cuando la visité, que había sido uno de los días más bonitos que había tenido en todo el verano", le replicó el ahora amiguísimo de Carmen.

Carmen Borrego confirma la pasión de su sobrina por el mundo de la actuación

Carmen Borrego, que ha escuchado la información de Sergi Ferré atentamente desde plató, ha confirmado que a su sobrina siempre le ha llamado la atención el mundo de la interpretación. "Esto de arte dramático es algo que siempre le ha gustado y es algo que mi madre le ha dicho durante años: 'Alejandra, tienes que hacer arte dramático'. Alejandra es muy artista". Una frase con la que deja claro que María Teresa Campos está totalmente a favor de esta nueva faceta de su nieta.

Telecinco

A pesar de que ahora no están pasando por su mejor momento, la hermana de Terelu Campos ha reconocido que se alegra mucho por su sobrina, y es que ha recalcado que apoya todo lo que sea seguir preparándose. Además, considera que Alejandra tiene un don para la actuación. "El año pasado hicimos una inocentada a Terelu y yo me quedé muerta con la interpretación de Alejandra, se metió en el papel".

Feliz con su chico Carlos

Agencias

Seguro que en esta nueva etapa Alejandra cuenta con todo el apoyo de su chico, Carlos Agüera, con el que mantiene una relación a distancia. Ella vive en Madrid y él, en Málaga pero su relación va muy bien.

Una foto difícil de repetir

Agencias

Antes eran una piña, pero Terelu y Carmen Borrego siguen sin hablarse. Además, Alejandra, lejos de intentar poner paz entre ellas, sigue echando leña al fuego y asegura que la segunda no es una "buena hermana". ¿Su último rifi rafe? Terelu dejó caer en 'Viva la vida' que ella era la que más se había ocupado de su madre, un comentario que molestó mucho a Borrego. "Mi madre pasó por un momento económico complicado y Terelu pudo ayudarla porque acababa de vender su casa y tenía dinero, yo no pude. No tiene nada que ver con que yo me haya desentendido", explicó dolida.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io