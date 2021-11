Lucía e Isaac son una pareja nueva, y es que aunque no empezaron de la mejor de las maneras (él se lió con Lucía mientras se suponía que todavía estaba con Marina), parece que al final van a tener un final feliz. La cosa entre medias tampoco fue precisamente bien: en 'La última tentación' él se besó con Bela y acabó rompiendo su relación con Lucía de una forma muy fea, pero ahora, meses después, ambos han confesado que vuelven a estar juntos. ¿Cómo han pasado de un extremo al otro?

La gaditana ha aprovechado su canal de mtmad para dar algunas explicaciones a sus seguidores sobre lo que ocurrió después de la grabación del programa: "Nos pasamos el verano peleados y peleando. Sólo hablábamos para tirarnos trastos a la cabeza. Un día coincidimos en una fiesta de noche y no nos miramos ni a la cara, cada uno se fue por un lado a dormir". Sin embargo, algo se removió en Isaac que le hizo escribir a Lucía: "Al día siguiente me escribió para hablar... y a raíz de ahí, y de irnos cada uno a nuestra casa, empezamos a hablar y hablar... y poco a poco volvimos".

Lucía tiene todas las ilusiones puestas en la relación, y por lo que ha contado, se ve que él también: "Espero que después de todo esto podamos tener una vida normal, salir, viajar, trabajar, vivir...", ha dicho, y ha añadido que, al menos, y a diferencia de su ex Manuel, Isaac 'no le ha fallado como persona': "Aunque no hayamos estado juntos, él no ha salido a hablar de mí ni a inventarse nada", así que tiene claro que "las personas se equivocan, pero (Isaac) no es mala persona".

