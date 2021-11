La casa de 'Secret Story' está cada vez más calentita, y no sólo nos referimos a la repesca de Adara y Miguel Frigenti, que ha traído cola, sino caliente de verdad por la relación de Luca Onestini y Cristina Porta. La pareja ha sido objeto de críticas desde el principio, y es que mientras unos creen que se gustan de verdad, otros piensan que es una simple carpeta para ganarse a la audiencia y otros, como Gianmarco, el propio hermano de Luca, creen que Cristina no es de fiar. A pesar de todo, ellos siguen juntos.. ¡y vaya si siguen!

La pareja ha dormido junta y hasta nos han regalado algún que otro pasional beso, pero nada comparado con el pedazo de morreo que nos regalaron durante una prueba en la última gala: ella tenía que hacer de Blancanieves en una obra de teatro y él hacía de príncipe, y en el momento del beso que despertaba a la princesa... no se cortaron ni un pelo y se dieron un beso de película, de varios segundos y con lengua. ¡Guau!

"¡Lo que te ha costado, hijo!", gritó Cristina. Una frase que podría haber dicho Blancanieves o la propia Cristina, y es que después de alguna que otra 'cobra' pro parte del italiano, parece que los dos están cada vez más a gusto dándose amor. ¿Seguirán después del programa... o crees que lo suyo tiene fecha de caducidad más pronto que tarde? "Menudo filetón" era la reacción de Luis Rollán, mientras Jorge Javier Vázquez no podía creerse lo que estaba viendo: "Ahí ha habido lengua", le decía a Luca. "Un poco", respondía Luca, que se excusaba en que era para "darle realismo" ¡Ya, claro....!

