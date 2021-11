José Antonio Avilés desvela el problema de salud por el que ha decidio perder peso.



El pasado julio, el colaborador televisivo vivía un duro momento tras romper con el que era su pareja por entonces.

Lidiar con algunos colaboradores televisivos no es fácil y de eso sabe mucho Emma García que cuenta con uno de los más polémicos: José Antonio Avilés. La presentadora y el colaborador ya han tenido sus más y sus menos en 'Viva la vida' pero esta vez ha acabado con una información totalmente inesperada: José Antonio Avilés está enamorado.

El estudiante de periodismo comparaba a Omar Montes con Tamara Falcó y sus palabras crearon un gran revuelo entre los colaboradores y el público que estaba en el plató. Rápidamente, Emma pidió calma pero José Antonio no se callaba. "Eh, silencio, oye por favor. Cuando pido silencio es para todos a ver si te vas a creer que para ti no", le decía a la presentadora. Unas palabras con las que conseguía callarle pero no sacarle los colores.

Ese momento llegó casi al final del programa, cuando poco antes de empezar la sección de actualidad de 'Viva la vida', Emma García dejó sin palabras al de Almodóvar del Río (Córdoba) al contar un detalle, que hasta ahora mantenía totalmente en privado, de su vida amorosa. Y es que el exsuperviviente está enamorado e incluso ha recibido un anillo de su pareja.

Captura TV

Avilés volvía a revolucionar a sus compañeros con otro de sus comentarios y en ese momento, Emma se ha levantado de su silla y ha dicho: "Tenéis suerte de que Avilés está enamorado y no os está haciendo ningún caso". A lo que él ha contestado: "Estoy feliz, contento y enamorado". Y Alejandra Rubio añadía: "Y ya le han regalado un anillo, pedazo de anillo". Lejos de seguir hablando del notición, hemos visto una cara totalmente desconocida del colaborador televisivo: rojo como un tomate y sin querer desvelar más detalles de la persona que ocupa su corazón. Atrás quedaron los duros momentos que vivió tras su ruptura con el estilista malagueño Antonio Vega.

