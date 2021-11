Paris Hilton y Carter Reum se han dado el 'sí,quiero' en una espectacular ceremonia en la que estuvieron rodeados de un gran número de invitados y amigos. Un enlace que no han dudado en celebrar durante tres días seguidos, y es que la 'influencer', que ha llegado a lucir hasta cuatro vestidos diferentes de novia, no puede estar más feliz después de haber conseguido encontrar a su media naranja a sus 40 años. Sin duda, un momento muy especial que no ha dudado en disfrutar al máximo.

Tras celebrar su enlace oficial Paris y Carter en la casa del abuelo de ella, la Jay Paley House, en el exclusivo barrio de Bel Air (Los Angeles), la empresaria decidió enfundarse un vestido y un velo de color fuscia, rompiendo por completo con el tradicional vestido blanco que llevó durante la ceremonia oficial. Un sorprendente 'look' que completó con unos botines y unas gafas del mismo color y con el que acudió a la fiesta que había organizado en el puerto de Santa Mónica, cuyo requisito indispensable para asistir era que todos sus invitados acudiesen vestidos con colores neón.

En cuanto al novio, decidió ir coordinado con ella luciendo un chándal azul marino y sudadera rosa. Sin duda, dos 'looks' de los más llamativos con los que acudieron a la 'Paris World', un fiesta en la que no faltó ningún detalle. En ella había una noria y las clásicas atracciones de feria, además de juegos temáticos que tuvieron a Paris Hilton como protagonista. Sin duda, una gran fiesta que estuvo ambientada por música a cargo del dj Diplo y perritos calientes.

Un evento del que sus seguidores pudieron disfrutar a través de su cuenta de 'Instagram', y es que la empresaria no dudó en compartir algunas fotografías para mostrar cómo estaba siendo su gran celebración. Un evento que además podrás verse en el documental que está preparando titulado 'Paris in love', en el que mostrará cómo ha sido su gran enlace, que ha contado con tres grandes fiestas.

