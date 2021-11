Leonardo Dicaprio cautivó a la novia de Bezos en un acto ¡y ahora el empresario quiere venganza!

Tener una novia y presentarle a un hombre guapo, rico, famoso y atractivo siempre hace que un hombre se sienta algo incómodo, y es que da igual que seas uno de los hombres más multimillonarios del planeta, que unos poquitos de celos siempre afloran. Que se lo digan si no a Jeff Bezos, fundador de Amazon, que hace unos días fue con su chica, la periodista Lauren Sánchez, a la gala LACMA en Los Angeles, coincidieron con Leonardo Dicaprio... y Bezos pasó a un segundo plano.

El acto, lleno de cámaras, pilló el momento exacto en el que Lauren se quedaba completamente embelesada con el actor de 'Titanic'. El empresario, en aquel momento, no se dio cuenta, pero las redes sociales, que son así de traicioneras a veces, se lo hicieron saber... y ahora Jeff quiere venganza, o al menos eso parece en uno de sus últimos tuits, con el ya apodado como "robanovias" de Dicaprio: "Leo, ven aquí, quiero enseñarte algo", escribió Bezos en su Twitter con una foto apoyado sobre un cartel que decía: "¡Peligro! Acantilado empinado, caída mortal".

Queremos pensar que todo ha sido de broma (aunque con estos súperbillonarios uno nunca sabe), porque Dicaprio no está en la liga de lucha de Bezos: actualmente, el empresario tiene su mira puesta en superar la fortuna del creador de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna en 2021 se ha estimado en 222.000 millones de dólares. La de Bezos, sin embargo, se queda atrás con "sólo" 191.000. Habrá que seguir trabajando...

¿Quién es Lauren Sánchez?

A muchos sorprendió la noticia de que Jeff Bezos se separaba, en 2019, de la que fue su mujer durante 25 años, Mackenzie Scott, pero todo empezó a cuadrar cuando, horas después de conocerse la información, salió a la luz que él estaría saliendo con otra mujer, que no era otra que la periodista y presentadora de noticias latina Lauren Sánchez. La televisiva mujer tiene actualmente 51 años, y antes de retirarse trabajó en el canal Fox, aunque pasó también por programas como Larry King Live, The Joy Behar Show y Showbiz Tonight. Su profesinalidad en televisión se ha premiado en varias ocasiones con premios Emmy.

Lauren tiene tres hijos: uno con el exjugador de fútbol americano Tony González, y dos con el agente de Hollywood Patrick Whitesell. Precisamente, igual que Bezos con su ya ex mujer, fue en 2019 cuando pidió el divorcio a su pareja, que se cerró en octubre de ese mismo año.

Lauren dejó las cámaras para convertirse en piloto de helicópteros, e incluso creó una empresa relacionada con ello en 2016. Desde que saliera a la luz su relación con Bezos, ha sido uno de los pilares fundamentales de apoyo del empresario en todos sus proyectos.

