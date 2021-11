Alejandra Rubio y el vídeo con Kiko Matamoros que va a doler a Carmen Borrego

Kiko Matamoros y Marta López Álamo han tenido una gran crisis de pareja después de que ella decidiese subir a sus redes sociales un vídeo en el que aparecía el colaborador bailando con Alejandra Rubio. Una discusión que ambos han reconocido que tuvieron, aunque parece que las cosas entre ellos ya han conseguido solucionarse. Ahora, Makoke ha reaccionado tras escuchar las declaraciones que el colaborador ha realizado sobre esa pelea, y ha sorprendido al confesar que siente "pena" por la 'influencer'.

"En cierta manera a mí Marta me da pena, siento ternura por ella", ha reconocido. La colaboradora ha dejado claro que ella conoce muy bien a Kiko Matamoros y precisamente por esto ha lamentado ver cómo explicaba la discusión que había mantenido con su chica. "Me da pena que Kiko le pidiese que se fuera de casa y que ella terminase hablando con Patricia, la directora de 'Sábado Deluxe', me ha dado ternura", ha explicado.

Telecinco

Sin duda, un sentimiento muy diferente al que tiene por Kiko Matamoros, por el que no siente ningún tipo de lástima. "Kiko no me ha dado nada de pena porque él sí sabe lo que hace y controla todo siempre", ha indicado dejando claro que, en su opinión, él es consciente en cada momento de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.

Además, ha confesado que ella duda de que el motivo de la pelea haya sido el que han dicho. "No me creo que Kiko se enfadase por eso, por el hecho de que Marta subiese el vídeo, le conozco y te digo positivamente que ese no es el motivo", ha recalcado. Unas declaraciones con las que no está para nada de acuerdo Alejandra Rubio. "Lo siento Makoke pero tú no tienes ni idea, la bronca fue por el hecho de subir el vídeo y yo creo que luego ya se sumaron más cosas, pero lo han arreglado y están perfectamente, han tenido una discusión como cualquier pareja", ha zanjado la hija de Terelu Campos.

