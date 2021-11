Bella Hadid ha puesto tierra de por medio tras confesar a sus millones de seguidores que sufre depresión

La modelo pasó una divertida jornada en la playa con amigas

Bella Hadid y su novio escondieron su relación durante un año

A pesar de todo, se puede volver a sonreír, y si no que se lo digan a la modelo Bella Hadid, que aunque parece tenerlo todo en la vida, precisamente lo que le falta es lo más difícil de conseguir: la felicidad plena. La joven modelo, a sus 25 años recién cumplidos, confesó hace días que llora casi cada día desde hace meses, y que está sumida en una depresión que no le permite levantar cabeza: "Para cualquiera que esté sufriendo, recuerda esto. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo", escribía en su Instagram.

Sin embargo, parece que su último viaje con amigas le ha venido estupendamente: Bella se ha dejado ver relajada, luciendo tipazo en bikini (eso ya no es novedad) e incluso riendo en una divertida jornada en la playa. La top se relajó bajo el sol, charló, tomó algo y se bañó en la playa, un plan de lo más sencillo pero que cuando te sirve para desconectar de todo lo malo y reconectar con la felicidad, es todo un lujazo.

Gtres

Gtres

Gtres

Precisamente uno de los grandes problemas que ha desembocado en la depresión de Bella ha sido su gran exposición mediática y en redes: "Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que lo esté pasando mal, recuérdalo. Tómate tu tiempo para obtener ayuda para tu salud mental", dijo antes de tomarse un 'break'. Desde entonces no ha vuelto a publicar nada en ellas, y es que ha preferido dejarlas a un lado mientras termina de sanar.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las imágenes de Bella, aunque parezca lo contrario, no son síntoma de que ya esté todo bien: la joven tiene un largo camino por delante y lo sabe, y es que la depresión no trata de estar triste todo el día y todos los días, aunque sin duda estos momentos con sus amistades le han ayudado un montón. ¡Ay, las amigas: a veces son la cura de todos los males!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io