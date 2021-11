Dakota Johnson ha dado más detalles sobre los abusos que sufrió su abuela por parte del director de cine Alfred Hitchcock

Aunque Alfred Hitchcock fuera uno de los directores de cine más brillantes de todos los tiempos, su vida personal ha prácticamente eclipsado su trabajo, y es que cuando se apagaban las cámaras, el autor de películas como 'Psicosis' o 'La ventana indiscreta' se transformaba. Así lo reveló la actriz Tippi Hedren, que trabajó con él en la afamada película 'Los pájaros' y repitió experiencia con 'Marnie, la ladrona'. Sin embargo, ninguna de ellas fue especialmente gratificante, sino todo lo contrario.

Fue la propia Tippi la que lo reveló en sus memorias: "Me puso las manos encima. Fue sexual, fue perverso", contó. Una versión que defiende totalmente ahora su nieta y que ha denunciado públicamente aportando más datos, y contando que el fallecido director de cine se empeñó con esmero en acabar con la carrera de Hedren: "No quería acostarse con él, y la aterrorizó. Nunca se hizo responsable. Es completamente inaceptable que las personas en una posición de poder ejerzan ese poder sobre alguien en una posición más débil, sin importar la industria”, contó la actriz de '50 sombras de Grey' en Awards Chatter, el podcast de cine de The Hollywood Reporter.

Dakota, preguntada por este tema, quiso también defender la valentía de su abuela al contar lo que sufrió a manos del director de cine, en un tiempo muy complicado para las mujeres en general, las actrices en el trabajo en particular y cuando nadie denunciaba este tipo de prácticas porque estaban 'normalizadas': "Siempre ha sido honesta y firme al defenderse. Eso es lo que hizo", dijo Dakota sobre su abuela.

Tippi Hedren no escatimó en detalles sobre lo que tuvo que aguantar a manos de Hitchcock, especialmente durante el rodaje de 'Marnie, la ladrona', donde fue acosada sexualmente en su camerino tras negarse a besarle: "Cuanto más luchaba contra él, más agresivo se volvía", contó, añadiendo que la grabación de 'Los pájaros' fue casi como sentirse en una "prisión mental". "El acoso sexual era un término que no existía", reconoció entonces.

