Lo de Marina y Jesús es, probablemente, digno de una película de Disney. La parejita, que un día mostrara ante toda España cómo se ponía los cuernos en 'La isla de las tentaciones', ha tenido un renacimiento de lo más bonito, y es que después de su bajada a los infiernos, han resurgido con mucha más fuerza, y ahora incluso ¡tienen planes de futuro juntos!

Marina ha aprovechado su canal de mtmad para contar, junto a su churri, nada menos que están buscando un sitio para irse a vivir juntos, todo un paso en su relación que han decidido dar ahora a pesar de que antes del reality llevaban juntos 5 años y medio: "El problema es que ella quiere un palacio", bromeaba Jesús, pero la sevillana le corregía: "No quiero un palacio, pero quiero una casa moderna, con sus puertas blancas... para coger una casa vieja me quedo donde estoy".

Mediaset

Marina y Jesús han conseguido reconectar después de mucho sufrir. Su relación llegaba a 'La isla de las tentaciones' con muchos problemas, sobre todo de confianza, y allí todo saltó por los aires: ella se lió con Isaac Torres, y él, por venganza, con Stefany. Lo de él no fue a ninguna parte, pero Marina sí salió del programa con una nueva relación. Sin embargo, aquello duró poco: los problemas no tardaron en acechar, y él se lió con otra compañera del programa, Lucía Sánchez, lo que provocó la ruptura de la amistad de las dos chicas.

Mediaset

Ahora han conseguido llegar a un punto intermedio y retomar su amistad: Lucía sigue con Isaac pese a los cuernos que le puso en 'La última tentación', y Marina y Jesús están viviendo una nueva oportunidad de lo más tranquilos, felices y enamorados. Después de todo ¡ha habido final feliz!

