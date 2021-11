Will Smith presume de familia. El actor ha querido estar arropado por los suyos en una noche muy especial para él y por eso se ha llevado a su esposa y a su prole al estreno en Los Ángeles de su última película 'El método Williams'. Así, Will ha contado con el apoyo de su mujer, Jada Pinkett, y de sus dos hijos, Willow y Jaden Smith, con quienes ha posado de lo más sonriente en la alfombra roja del teatro Chino de Hollywood.

Emma McIntyre Getty Images

Hace poco, el intérprete dejaba al mundo con la boca abierta al confesar en sus memorias que había pensado en matar a su padre para vengar a su madre después presenciar en su infancia un episodio de maltrato. Una confesión que venía acompañada del relato de cómo fue la complicada relación con su progenitor que finalmente murió de cáncer en 2016.

Jordan Strauss

Quizás por esa experiencia vital, Will Smith valora tanto una buena relación de familia y presume ahora de la que él y su mujer han formado. El intérprete no dejó de abrazar, en todo momento, a su mujer Jada Pinkett, que deslumbró con la larga cola de su vestido y con su pelo totalmente rapado. Tras 23 años de matrimonio, Will y Jada son una de las parejas más consolidadas de Hollywood a pesar de tener una relación abierta, lo que para ellos es el secreto de su estabilidad.

Albert L. Ortega Getty Images

Curiosamente sobre las relaciones familiares habla también 'El método William', la película en la que Will encarna al padre de Venus y Serena William, las famosas hermanas tenistas que no se perdieron, por supuesto este estreno tan especial para ellas y que terminaron robando protagonismo a Smith y familia. Eso a pesar de que Willow y Jaden, de 21 y 23 años, no pasaban desapercibido llevando dos trajes conjuntados de lo más eclécticos.

Jay L. Clendenin Getty Images

Y es que las hermanas Williams estaban como locas por ver su vida llevada al cine. Así que Venus y Serena lo dieron todo durante el estreno de 'El método Williams' para el que eligieron unos looks de lo más llamativos, dignos de ir directos a nuestro ranking de famosas peor vestidas, todo hay que decirlo...

