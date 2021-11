Lady Gaga últimamente nos está dando muchas alegrías en lo que a moda se refiere, y es que si antes su único anhelo era llamar la atención (cómo olvidar aquel famoso vestido hecho con filetes de carne), ahora está de lo más relajadita y se ha convertido en la musa del 'punk glam', y es que aunque ahora guste de llevar vestidazos de gasa, bolsos de lo más 'lady' o tocados de plumas, siempre le mete detalles rockeros como botas de stripper o medias de rejilla. Ella para eso es única.

Sin embargo, para una vez que le dio por llevar un vestido sencillito a la par que sexy con sólo unos salones metalizados... va y enseña las bragas a medio mundo. Porque se puede intentar ser muy elegante, pero la cosa se complica cuando una ráfaga de viento traicionera te levanta la falda. Y no, no en plan 'cool' como a Marilyn Monroe, sino en plan 'Tierra, trágame', porque una nube de paparazzis que la esperaban a su salida de un programa captaron el momento que ya está dando la vuelta al mundo.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A Gaga sabemos que este tipo de cosas no le importan lo más mínimo (como tampoco le importaron los 7 grados de temperatura que había en Nueva York en ese momento), porque luego es la primera que se sube a un escenario en sujetador y bragas y cantar. Sin embargo, la cantante tiene que estar maldiciendo en arameo, porque para un día que decide ponerse las antiestéticas bragas de color carne... va y las enseña. Aunque, por otro lado, y teniendo en cuenta hasta dónde llegaba la raja de la falda, es algo que tanto ella como su estilista debieron haber previsto. Pero no pasa nada, nena, porque es más común de lo que crees, y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io