Mayka ha revelado que su relación con Pablo empezó con el pie izquierdo

La murciana ha confirmado que sigue con Alejandro Bernardos tras 'La última tentación' y su mosqueo con Pablo

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba, y un buen ejemplo de eso pueden ser perfectamente Mayka y Pablo, de 'La isla de las tentaciones'. Los dos llegaron diciendo que se querían muchísimo a pesar de tener muchos problemas de celos y confianza, y al final su experiencia salió como salió: ella se lió con Óscar y dieron por terminada su relación en el programa (con quema de peluche, Rosito, incluida). Aquello terminó como el rosario de la aurora... pero lo que no hemos sabido hasta ahora es que ambos ya empezaron con el pie izquierdo su relación que por entonces tenía 3 años...



Mayka ha aprovechado su canal de mtmad para contestar preguntas y ya para contar algunos secretillos, como la primera impresión que le dio Pablo cuando le conoció... que no fue nada buena: "Él tenía pareja y le ponía los cuernos a su pareja (conmigo)... así que no sabía de qué pie cojeaba. Pero me reía mucho con él, iba a verle a la discoteca... siempre hemos tenido buen rollo. Yo quería formalizar la relación, porque me gustaba, pero a la hora de hacerlo tenía miedo, por juzgarle por su pasado. Pero a final bien, estuve conociéndole 6 meses y me dio tiempo suficiente para saber cómo era Pablo realmente", ha revelado.

Sin embargo, parece que Pablo las mataba callando, porque tras empezar a salir con Mayka, también le fue infiel a ella, aunque la murciana decidió perdonarle: "Llevábamos saliendo días, o sea que le perdoné", ha recordado sobre una historia que ya contó en su día. ¡Vaya, vaya con Pablo...!

