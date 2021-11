¿A quién no le gusta verse en su mejor versión físicamente? Todos tenemos nuestro punto vanidoso, y si a la ecuación le añadimos tener dinero, como es el caso de Pablo Pisa, el resultado es pasar por quirófano cada vez que se te antoja, y eso ha hecho el novio de Steisy. El arquitecto ha reconocido en más de una ocasión que el haber ganado peso le ha mermado la confianza en sí mismo, y ahora, con pequeños retoques, quiere volver a ver se bien. Por eso, ha decidido operarse la papada.

"La culpa la tiene mtmad, porque cada vez que me veo en los vídeos de perfil me veo una pedazo de papada...", confesaba en el canal. Así que el joven, con el apoyo de su novia, ha mostrado todo el proceso y cómo ha salido del quirófano, no sin antes protagonizar un pequeño "altercado": "Al principio no me estaba enterando de nada por la sedación, e incluso he hablado con la gente, pero me han dicho que he soltado una cantidad de burradas que para qué... he llamado a una 'zorra'", confesaba entre risas. "Eso es del colocón que tenías", le decía Steisy.

La operación en sí ha ido estupendamente: ha sido rápida, prácticamente indolora según ha confesado Pablo y no le han provocado ningún derrame, por lo que no tiene moretones en la zona del cuello. Eso sí, la estampa de Pablo con la cabeza vendada ya quedará para el recuerdo: "Pareces una tortuga ninja", le decía su chica nada más salir.

Ahora Pablo tendrá que seguir una serie de indicaciones para poder recuperarse de forma rápida y efectiva: no puede hacer grandes esfuerzos, no puede agacharse, no puede hincharse a comer... ¡menos mal que tiene a Steisy a su lado para esta recuperación y que le ayude con todo!

