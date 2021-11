Gianmarco Onestini anuncia cambios en su vida a través de sus redes sociales

El italiano está más emocional de lo normal: así se derrumbaba hace unos días en televisión

No cabe en si de felicidad Gianmarco Onestini: está disfrutando de las mieles de la tele sin ser él el protagonista de los dramas (es su hermano, Luca, el que está en medio del salseo por su participación en 'Secret Story' y su lío con Cristina Porta), está también disfrutando de la soltería y ahora además ha anunciado que tiene nuevos proyectos que le mantienen ocupado, y que probablemente, más pronto que tarde, podamos ver.

Gianmarco, a través de sus redes sociales, ha revelado que está trabajando duro tras las cámaras con un intenso mensaje: "En un mundo donde todos se creen mejor que los demás, yo he siempre querido demostrar mis capacidades con los hechos y no con las palabras", y además ha anunciado que el fruto de su trabajo lo podremos ver pronto: "Llegan cosas nuevas y bonitas. Preparaos", añade´. Por lo pronto o ha revelado de qué se trata, pero sí se le puede ver en las fotos con un móvil en la mano. ¿Será una app propia? ¿Estrenará un negocio en internet... o será para despistar y realmente nos quiere decir que estará en un nuevo programa en la tele dentro de nada?

Los comentarios se han llenado de mensajes de felicitación: "Deseando conocer las cosas nuevas y poder disfrutarlas contigo", escribe uno de sus clubs de fans. "Aquí estamos deseando saber", añade otra seguidora. "Que ganas Gianmarquiño 😍 ojalá lleguen pronto", escribe emocionada otra más. Y así hasta sumar casi 800 comentarios y más de 12.000 'likes', y subiendo. ¡Su cuenta ha ardido de la emoción!

Desde luego, esta faceta o cambio de vida que promete, parece ser emocionante para el modelo, aunque poco más le queda que rascar en televisión: ha participado en varios realities, ha ganado uno ('El tiempo del descuento'), ha colaborado en televisión, se ha hecho influencer acumulando más de 800.000 seguidores... ¿Cuál será su siguiente paso?

