El hijo de David y Victoria Beckham acudió a un acto con su novia en Somerset House

Con el principio del fin de la pandemia han vuelto muchos actos y eventos de los que echábamos de menos... nosotros y los famosos, que estaban deseando ir a fiestas y sentirse más VIPs de lo que ya son, como Romeo Beckham y Mia Regan, que se fueron hasta el centro de Londres, concretamente a la zona de Covent Garden, para acudir a una fiesta a la que les invitaron... y no hace falta decir que se lo pasaron divinamente a juzgar por las sonrisas con las que salieron.

La pareja se acercó al acto de apertura de la exposición Skate en Somerset House, y allí se dejaron fotografiar por los paparazzis que estaban a la puerta. Los dos decidieron no arreglarse demasiado, eso sí: él acudió con sudadera, vaqueros, deportivas y una chaqueta de lo más normal, mientras que ella se decantó por vaqueros anchos, camiseta estampada, bomber 'oversize' y botas de borrego de lo más calentitas, que en Londres refresca.

La pareja, aunque salió ya de noche, no se fue muy tarde, y es que Romeo ahora tiene responsabilidades profesionales: hace unos meses saltó la noticia de que Romeo había fichado por el equipo de fútbol Fort Lauderdale FC (Miami), un equipo de tercera división en el que ha debutado... y cuyo dueño es papi. Sí: David Beckham es el propietario del conjunto. ¡Así cualquiera!

Parece que Romeo quiere seguir los pasos de su padre, aunque no lo va a tener fácil: primero tendrá que demostrar que vale (siempre puede volver a su carrera de modelo, que le iba estupendamente), y además tendrá que demostrar que está donde está por su valía y no por el enchufe de papá, cuya sombra es muy alargada. ¿Aguantará?

