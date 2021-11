Tamara Gorro se sincera sobre su problema de salud mental

La influencer ha revelado cómo sobre lleva su vida profesional, familiar y de pareja en una charla

Por mucho que la sociedad se empeñe en decir que la maternidad es muy bonita, no podemos obviar que hay momentos que no lo son tanto, y aunque los hijos nos den grandes alegrías, también requieren un sacrificio titánico. De eso sabe mucho, por ejemplo, Tamara Gorro, que ya no sólo tiene que lidiar con la maternidad de dos niños pequeños, sino que su lucha empezó mucho antes con sus tratamientos de fertilidad al creer que nunca podría tener hijos de forma natural. Primero tuvo a la pequeña Shaila (6) por gestación subrrogada, y al final la vida le regaló un embarazo con su hijo Antonio (3). Tamara, aunque siempre ha compartido su vida en redes, no suele hablar sobre sus hijos para no exponerles en exceso, pero ahora se ha querido sincerar con Ana Morgade.

La humorista ha sido la presentadora de 'Charlas con Cariñoterapia', producidas por Aegon, unas conversaciones con madres famosas y con la doctora en neurociencia psicóloga Silvia Congost, y la segunda invitada al programa, que puede verse en YouTube, ha sido Tamara, que no se ha cortado al hablar de maternidad y de su experiencia con sus hijos: "El 'Hijos Challenge' nunca se acaba, conforme van creciendo mis hijos veo cómo evolucionan de muchas formas: en cómo muestran su cariño, su carácter o la manera en la que aprenden. Al final, vas notando tanto cambios en positivo como en aumento de dificultad conforme se hacen mayores".

La charla quiso incidir en cómo las pantallas y las redes sociales se han convertido en nuestro día a día, y lejos de prohibirlas o sobreproteger a los niños de ellas, hay que enseñarles a usarlo todo con responsabilidad: "Está claro que las pantallas están presentes en los colegios de nuestros hijos, pero también quiero que mis hijos conozcan esos juegos más tradicionales con los que yo me he criado", ha contado Tamara. Sin embargo, ella cuenta con un hándicap: un pasado en televisión de relaciones, de broncas en público y su paso por programas que podría afectar a sus hijos. Ella tiene claro lo que va a hacer: "Cuando tengan una edad adecuada, me sentaré con ellos para que estén preparados por lo que puedan ver tanto de mí como del resto de su familia. Me parece primordial que aprendan a gestionar bien las críticas, porque al ser hijos de personajes públicos deben estar especialmente preparados para ello", se ha sincerado.

Su vida de pareja, ¿resentida por la llegada de sus hijos?

Su relación con Ezequiel Garay siempre ha parecido ser idílica, pero Tamara ha demostrado que los problemas siempre ocurren detrás de las cámaras, y lo más importante, a espaldas de sus hijos: "Mi marido y yo nunca discutimos delante de los niños, luego gestionamos nosotros lo que haga falta, pero nuestros hijos siempre van por delante de nuestros conflictos en pareja".

Además, la influencer, que suma 2 millones de seguidores en Instagram, no esconde que los hijos, además de alegrías, también traen problemas que hay que gestionar. "En las parejas hay que formar pactos y siempre ir los dos a una. Los niños suelen traer siempre más tensión a la pareja, y esto requiere de muchísima madurez para estar más unidos", ha apuntado la psicóloga.

