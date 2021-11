El soltero de oro de Hollywood se ha sincerado por completo sobre su vida íntima y ha querido contar en una entrevista con el podcast WTF with Marc Maron cómo fue aquel momento en el que se dio cuenta de que su vida había dado un giro de 180º y que quería casarse con la abogada libanesa. "Esta mujer extraordinaria entró en mi vida y yo no pude sino enamorarme locamente. Desde el preciso instante en que la conocí supe que todo iba a ser diferente", relataba el famosísimo actor.

Su vida no solo cambió cuando conoció y se casó con Amal Alamuddin, el gran cambio vendría después cuando se enteraron de que esperaban mellizos. El actor de Hollywood comentaba que: "Ella tampoco había pensado nunca en tener hijos y ni siquiera habíamos hablado del tema. Y de repente me dijo: 'Oye, hemos tenido mucha suerte en la vida'. Yo le contesté que sí, claro".

Ellos se sentía muy bien como estaban, pero a la abogada le faltaba algo más: "Creo que deberíamos compartir nuestra suerte con otras personas", le especificaba ella a su marido. George Cloony reconocía en la entrevista que en un primer momento lo tuvo que pensar, ya que se trataba de una decisión muy importante para sus vida: "Solamente tuve que decirle: 'Si tú estás dentro...'; y ella me contestó de inmediato que debíamos intentarlo".

¿Y cómo fue el momento en el que la pareja se enteró de que venían dos bebés? "Cuando el doctor nos miró y nos confirmó que venían un niño y una niña, obviamente pensé: '¡Oh, mierda!'", comentaba bromeando el actor. Ahora que se ha adaptado a la vida con niños, la pareja está encantada con sus pequeños terremotos.

