Adele está a punto de estrenar su nuevo álbum, '30', tras 6 años de silencio

La cantante ha revelado en una entrevista con Oprah Winfrey las luces y sombras de estos últimos años en su vida

Aunque Adele parezca ahora una mujer renovada presentando su nuevo disco con nueva imagen, lo cierto es que los últimos años de la cantante han sido una auténtica montaña rusa, una mezcla de sonrisas y lágrimas y de luces y sombras en los que ha tocado fondo y ha resurgido como un ave fénix. Ahora, tras 6 años de silencio, vuelve con '30', su nuevo álbum, en cuyas letras se reflejan la alegría y el dolor que ha sentido en sus carnes, y un atisbo de eso lo hemos podido ver en la entrevista que le ha ofrecido a la presentadora Oprah Winfrey.

Adele se ha abierto de par en par para contar que la llegada de su hijo, Angelo, supuso el summum de su felicidad, pero meses más tarde su divorcio de Simon Konecki le costaría una depresión: "Cuando era adolescente me juré que si tenía una familia e hijos siempre estaríamos juntos. Me tomo el matrimonio muy en serio, y parece que no... pero lo intenté. Estaba tan avergonzada. Casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido. Me avergüenza que no haya funcionado", se sinceraba, porque sentía que también le estaba fallando a su hijo: "Nada tan aterrador como lo que he pasado en los últimos dos años a puerta cerrada".

Sin embargo, uno de los momentos más duros que ha tenido que vivir fue la muerte de su padre, Mark Evans, que falleció a los 57 años de un cáncer intestinal el pasado mes de mayo. Sin embargo, sólo se reconcilió con él poco antes de su muerte, después de que él, adicto al alcohol, las abandonara a ella y a su madre, Penny Adkins, cuando ella sólo tenía 3 añitos, algo que asegura que le ha influido en su desarrollo como mujer: "Creo que nunca he estado por completo en ninguna de mis relaciones. Siempre tuve este miedo desde muy joven de que me fueran a dejar de todos modos, así que pensaba 'me voy a ir' o 'no voy a invertir en esto'", apunta Adele.

Tan sólo hubo un atisbo de acercamiento en 2011, cuando ella ya despuntaba como estrella mundial, y tuvieron una bronca tan gorda que volvieron a tirarse años sin hablar después de que Evans aireara la intimidad de su hija en alguna que otra entrevista. Adele sólo pudo perdonarle cuando entendió que su padre se alejó por culpa de su enfermedad: "Bebía dos litros de vodka y siete u ocho pintas de cerveza cada día. Fue así durante tres años, solo Dios sabe cómo sobreviví", contó hace años en una entrevista Mark Evans. Y añadió: "Lo más amable que pude hacer por Adele fue asegurarme de que nunca me viera en ese estado".

Precisamente por sus problemas personales a raíz de su divorcio y de no tener a su pequeño siempre a su lado, Adele también tonteó con el alcohol en los últimos tiempos cuando empezó con los ataques de ansiedad, pero consiguió alejarse antes de caer en una adicción: "Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre", relataba. "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".

