Camila Cabello y Shawn Mendes han puesto fin a su relación y lo han anunciado en Instagram

La pareja se mostraba de lo más cariñosa hace sólo dos meses en un concierto

El 18 de noviembre no es un buen día para el amor, y es que aunque parecía un día más en el calendario, nos hemos enterado de que los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello han decidido poner fin a su relación. Los dos siempre han sido una pareja muy abierta y pública, y no les ha importado ir a todas partes juntos y mostrarse cariñosos delante de sus fans y del mundo entero, así que, igual que nos han hecho a todos partícipes de su bonito romance, también han querido hacerlo en el duro momento que está siendo el hecho de haber roto.

Con un texto exactamente igual en sendos perfiles de Instagram, Shawn y Camila han dado la mala noticia: "Hey, chicos. Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, empiezan diciendo. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos, y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho vuestro apoyo desde el principio y en el futuro", finalizan, justo antes de firmar la misiva conjuntamente como "Camila y Shawn".

Camila Cabello Instagram

Los fans de la pareja están absolutamente devastados, y lo han hecho público a través de los comentarios en sus fotos y también en Twitter, ya que la noticia ha sacudido el mundo entero, y aunque alguno hay que les pide que vuelvan porque conformaban una gran pareja, otros, civilizadamente, han entendido que la relación está rota y les han brindado todo su apoyo. La última vez que posaron juntos en las redes fue en Halloween, y ahora lo siguiente que hemos sabido de ellos ha sido esta ruptura, después de haber tenido que ir a terapia de pareja, pero al final parece que sus diferencias han pesado más que los puntos que le unían.

La pareja empezó a salir en 2019 en medio de los rumores de homosexualidad de Shawn Mendes, aunque reveló en una entrevista que los sufría desde los 15 años. El joven llegó a manifestar que a veces le molestaba que dudaran de su sexualidad, e incluso que le provocaba inseguridades, sobre todo cuando llevaba tiempo saliendo con Camila, pero sus fans gays aún guardaban la esperanza de que saliera del armario (algo que suponemos que no va a pasar). Sea el motivo que sea el que les ha llevado a romper, desde aquí les deseamos lo mejor...

