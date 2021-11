Rosalía y Rauw Alejandro están en la nube de los primeros meses de relación: la parejita no para de demostrar en público su amor, y es que están en esos momentos en los que si pudieran se fundirían en uno solo. Los dos cantantes están a tope en sus respectivas carreras, pero, a pesar de todo, consiguen sacar tiempo para estar juntos. De hecho, esta misma semana les hemos visto aterrizar en Barcelona, tierra natal de la intérprete de 'Malamente'.

¿Es este un paso más en su relación? ¿Querrá Rosalía presentar a Rauw entre su familia y amigos? Ninguno de los dos ha compartido sus planes después de salir de Palma de Mallorca, a donde fueron juntos para acudir a Los 40 Music Awards, así que entendemos que prefieren tener intimidad y pasar unos días juntos antes de la vorágine que les espera: ella está de promo con su nuevo single junto a The Weeknd, 'La Fama', mientras ultima su nuevo álbum, 'Motomami', y él, además de estar hasta arriba de singles y viajes, ha anunciado que su próximo trabajo, 'Track 4' verá la luz muy pronto: "Ya tengo la fecha", aseguró.

En el aeropuerto de la Ciudad Condal se mostraron de lo más cariñosos nada más aterrizar, y es que aunque él podría haber pasado desapercibido sin problemas con su 'total look' en negro, gafas de sol y una amplia bufanda que cubría la mascarilla, quien más llamó la atención fue ella, que viajó completamente vestida de blanco, con unos pantalones fruncidos y una chaqueta 'oversize', además de un gran bolso de mano en el que guardaba toda la documentación.

No cabe la menor duda de que su amor se va consolidando y ya no ocultan su relación, que se dio a conocer el pasado mes de septiembre, después de un tiempo de especulaciones. Están tan felices con el tándem que han formado, que ella suele acompañarle en sus conciertos. Lo que desconocemos es si Rosalía viajará hasta México para asistir al concierto que Rauw Alejandro ofrecerá allí el próximo 27 de noviembre. El 2 de diciembre actuará en Charlotte; el 4 en Newark, después en Boston y el 8 en Punta Cana, entre otros muchos.

