Las operaciones estéticas y retoques no son un misterio para Aurah Ruíz. La exconcursante de 'GH VIP' ha pasado varias veces a lo largo de su vida por quirófano y orgullosa ha contado en su último capítulo de 'mtmad' cómo lleva la recuperación de su última intervención. Aurah Ruíz no estaba conforme con sus glúteos, por lo que ha decidido eliminar la poca grasa que tenía en cadera y muslos para colocarla posteriormente en los glúteos. Parecía sencilla esta intervención, pero el proceso de recuperación está siendo peor de lo que esperaba.

"En la operación salió todo perfecto y me fui a casa el mismo día, no hice un postoperatorio en quirófano" y ahora le está pasando factura no haber reposado correctamente. "Un postoperatorio que no es sencillo, y para mí es supertrágico", continúa. "Llevo una semana encerrada en mi casa. Solo he salido una vez e hice maniobras de alto riesgo para poder ir a la peluquería y lavarme la cabeza". ¿Y qué es lo más complicado de este postoperatorio? Pues que el médico le ha prohibido sentarse en un mes: "Me dijeron: 'Tienes que estar un mes sin sentarte. Si puedes, dos. Corres el riesgo de que, si te sientas, deformes ese culo tan redondito y tan bonito que te han puesto'".

mtmad

Aurah ha enseñado los moratones que le están saliendo tras su operación y de lo incómoda que se encuentra: "Llevo una semana sin sentarme en ningún momento. Cuando duermo tengo que dormir bocabajo y no puedo ponerme de lado. Eso supone un dolor brutal en mi lumbago. Duele muchísimo y es muy incómodo. Los dolores de las piernas son soportables porque tampoco es tan grave (...), pero es muy incómodo por el postoperatorio. Como de pie, se me quitan las ganas de comer nada más empezar", se lamentaba la canaria.

Telecinco

Lo bueno es que en esta incómoda recuperación, Aurah no se encuentra sola. Su novio Jesé le está ayudando a ponerse y quitarse una faja que va desde la rodilla hasta el abdomen. "Lo tengo amargadito con la fajita. Dice que no le gusta", esperemos que se le haga el mesecito rápido.

