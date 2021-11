Marina Ruiz, novia de Hugo Paz, no ha vuelto a pasar por una clínica desde que tuvo un percance con el bótox

El pasado choni de Marina Ruiz

Así es el problema de salud que padece Marina

¿Quién no se haría de todo si tuviera dinero? Bótox, ácido hialurónico, tratamientos, cremas carísimas... todo es poco cuando queremos vernos bien al 100% físicamente, pero hay quien jura que nunca se haría nada... y que nunca se lo volvería a hacer. Es el caso de Marina Ruiz, novia del ex superviviente Hugo Paz, que desde que tuvo un percance con un retoquito estético con el bótox, le dio tal mal rollo ¡que se ha negado a pincharse nada más!

La joven lo ha querido contar en mtmad: ella es adicta a tratamientos de belleza, pero sólo los no invasivos, desde que un día, hace tiempo, se puso bótox en la frente para evitar que le salieran arrugas, y lo que le salió fue ¡un bollo! No, no le salió un cruasán en mitad de la cara (ojalá fuera eso, ¡qué rico!), sino que al estar recién infiltrado, se quedó dormida y al despertar tenía la frente deforme: "Me fui a Noruega a ver a mi anterior novio. En el avión me quedé dormida encima del bolso, y cuando llegué tenía un bollo en la cabeza que flipé. Mi amigo Paco se meaba, pero a mí no me hizo gracia. Estuve con el bollo 3 días".

Además de eso, no ha vuelto a repetir la experiencia por comodidad: "El bótox te paraliza el músculo. Yo soy muy de gesticular, y al ver que no podía, me dio impactito". Vamos, una experiencia digna de olvidar. ¡Qué horror! Eso sí, tampoco ha dicho 'de este agua no beberé', porque cuando sea algo más mayor no descarta hacerse algún tratamiento por el estilo, o incluso tirar de rellenos con ácido hialurónico, para verse siempre joven y bella.

