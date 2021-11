Fabiola Martínez cierra la puerta a una reconciliación con Bertín Osborne. La venezolana es una de esas madres luchadoras y su ‘ex hijastra’, Eugenia Ortiz, también. Una saca adelante a sus dos hijos, y la otra vive cada 17 de noviembre con tristeza pues es la fecha en que perdió a una hija prematura hace ya ocho años. Ambas actuaron como madrinas de la iniciativa de Dodot, ‘Pequeños luchadores’, que tiene el objetivo de ayudar a los bebés que llegan antes de tiempo, con un pañal especial que se entregará a hospitales de toda España. En el nuevo número de la revista 'Qué Me Dices' que ya está en el kiosco, la venezolana habla de su familia y de cómo está su relación con el cantante.

Fabiola, ¿cómo está Kike?

Está muy bien y se ha adaptado muy bien a la nueva casa. Ahora, cuando sale a la calle saluda a todo el mundo. Antes solo salía al jardín.

Vamos al grano, ¿estás enamorada?

Estoy feliz conmigo misma, que no es poco. No me he cerrado al amor, porque el amor llega.

¿No has cerrado la puerta a Bertín?

Las puertas de mi casa no están cerradas, porque forma parte de mi vida familiar. Pero tengo claro que no volvería con él ni hoy ni mañana. ¡Nunca! ¿Por qué hay que tropezar en la misma piedra?

Pero Bertín habla maravillas de ti...

Y yo de él.

¿Sabéis que esto mismo pasaba antes con Sandra Domecq?

Todo el mundo tenía la esperanza de que volvieran. La vida tiene sus momentos, y nosotros ya hemos disfrutado nuestro momento.

¿Qué habéis descubierto en esta nueva vida separados?

Ponemos más de nuestra parte para entendernos y no provocar el conflicto.

"Si es feliz, yo también. No me molestaría que Bertín rehiciera su vida"

¿Teníais conflictos porque los dos tenéis el mismo carácter?

Tenemos personalidades parecidas, pero el día a día te desgasta.

¿Te molestaría que rehaga su vida?

Si él es feliz, yo también. Es su vida. No me molestaría.

¿Kike es un motivo del desgaste de vuestra relación?

¡No! Los hijos nunca son el motivo. Ha sido un cúmulo de cosas. Lo que al principio parece que te atrae luego se convierte en un problema. No teníamos las mismas metas.

¿Los niños cómo se han tomado la separación?

Al principio fue duro y se hacían preguntas. Pero ellos nos ven bien y les damos las explicaciones necesarias. Kike no se puede expresar como lo hace Carlos, pero también se da cuenta y lo manifiesta a su manera.

¿En qué momento de tu vida estás?

Quiero desarrollarme profesionalmente. Quiero ser independiente. Yo empecé a estudiar Medicina, pero la vida me llevó por otros caminos. Ahora me está gustando la decoración y tengo algún proyecto que ya os contaré e igual firmo con un despacho de interiorismo. Pero quiero ganar mi dinero, porque tanto Bertín como yo tenemos la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos.

¿Sigues con la Fundación?

Sí, ahora soy Presidenta de la Fundación Bertín Osborne, pero eso no es trabajo porque no gano nada. Bueno sí gano, sólo amor de las familias.

Hablando de familia, ¿cómo te llevas con las hijas de Bertín?

Fenomenal, porque siempre serán mi familia.

Te tenemos que preguntar por tu polémica con Isabel Gemio.

Yo quiero zanjar esa polémica. Igual ella hizo un comentario que podía habérselo ahorrado. Todos nos equivocamos. Yo la he perdonado y así zanjo el tema.

