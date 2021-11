Iván González ha contado toda la verdad sobre su relación con Cristina Porta y sobre por qué Oriana estaba tan celosa de ella

Así fue la agria ruptura de Oriana e Iván

Que Mediaset es un lugar de lo más endogámico es algo que todos sabemos y que no se puede negar, porque no paramos de escuchar historias sobre si unos se han liado con otros, y esos otros con los de más allá, así que no nos extrañó nada cuando nos enteramos de que Iván González podía haber tenido algo con Cristina Porta. La periodista fue uno de los muchos motivos que llevaron a Oriana Marzoli a desconfiar del gaditano cuando estaban juntos, y al final acabaron rompiendo este mismo verano (en varias ocasiones). Sin embargo, aunque la venezolana ha hablado varias veces sobre su relación y su ruptura, Iván había guardado silencio... hasta ahora.

El ex superviviente ha lanzado un canal de mtmad en el que ha querido aclarar varias cosas, y una de ellas ha sido el tipo de relación que tuvo con la que ahora es la novia de Luca Onestini: "Oriana dijo que 'Iván hablaba con Cristina'. Sí, hija, sí. Fue ella la que habló conmigo", ha confirmado Iván, pero la historia es completamente diferente a lo que quiso dar a entender Oriana: "Cuando yo era asesor de MYHYV, y tuve la primera pelea con Oriana, ella me escribió. Yo no la seguía, pero hablaba con ella, y llegó un momento en el que tenía que seguirla o dejar de hablarla. Vi a una chica que era maja y que en fotos estaba buena... pues la seguí. Y para qué la seguiría", ha contado.

Según Iván, Oriana le montó un pollo por aquello, así que después de una de sus rupturas, cuando se reconciliaron, ella le pidió que dejara de seguirla. ¿Tenía celos de la periodista? "Es verdad que yo hablaba mucho con Cristina, pero nunca me he visto con ella. Nunca hemos quedado... pero no porque ella no quisiera. Ella quería, pero yo acababa de salir de una relación, y cuando volvimos, aquí en mi casa, Oriana me pidió que dejara de seguirla, y como estaba pidiéndomelo por favor y llorando dije 'bueno, la voy a dejar de seguir'. Pero nunca tuve nada con ella. Me han preguntado muchísimo, pero como sabéis que nunca hablo no dije nada", revelaba, antes de añadir: "Así que ya lo sabéis: no tuve nada con Cristina... porque yo no quise".

