Pocas cosas nos gustan más que los regalos, los polvorones y los roscones en Navidad, y eso es el esperado single de Leticia Sabater que, como cada año, no ha faltado a su cita con sus fans con una nueva canción. Inagotable en sus ideas (y en sus intentos de volver a sacar otro 'hit' año tras año), la rubísima artista ha estrenado este 22 de noviembre un nuevo y psicodélico single titulado 'Mi vida es mía', en el que canta a su libertad, a hacer lo que le da la gana y que nadie puede cuestionarlo, precisamente porque 'su vida es suya'. Toda una declaración de intenciones con un ritmo... peculiar.

Leticia no es de esas artistas que copian a otros cantantes (salta a la vista que tiene un estilo muy propio), pero aún así le gusta inspirarse en otros cantantes, y esta vez ha escogido la canción 'Pepas', de Farruko (que lo ha petado este verano, con más de 200 millones de visualizaciones en YouTube) para darle una vuelta a la letra, cambiar un poco las notas de fondo... ¡y tachán! Ya tenemos nuevo tema navideño.

De momento no sabemos si Leticia estrenará un villancico de esos a los que nos tiene acostumbrados cada Navidad, pero está claro que con este nuevo single quiere estar de lo más presente en nuestras fiestas navideñas, que este año, tras la pandemia, se plantean más parecidas a las que teníamos antes del fatídico e infame 2020, y ahora lo que nos apetece es bailar y, como ella misma canta, 'empatar la noche con el día'. Eso sí, lo de la 'huka', 'las pastillas' y 'la maría' se lo dejamos a otros...

