Josué ha llegado a 'La isla de las tentaciones' con pelo azul... pero sus looks capilares han sido de lo más variados

Josué está siendo uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones 4' que más está dando que hablar, y no sólo por su cara y por su físico (por algo fue Míster Málaga), sino porque su relación con Zoe está pendiendo de un hilo desde que entrara en el juego Diriany. Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de los espectadores es su estridente pelo azul. Y eso nos ha hecho preguntarnos: si ahora se ha atrevido con un look tan marcado, ¿será así también fuera de la tele o sólo lo ha hecho por llamar la atención? Pues solamente hemos tenido que echar un vistazo a sus redes sociales para darnos cuenta de que Josué, lo que se dice discreto, no es...

A muchos les sonaría su cara nada más verle, aunque estaba de lo más cambiado: Josué se estrenó en la tele en la última etapa de 'Mujeres y hombres y viceversa', cuando Jesús Vázquez llegó al programa para presentarlo. El malagueño llegó entonces con un amplio pelazo rizado con el que sus pretendientas se volvieron locas... pero en un momento dado del programa ¡se lo raparon! Y, desde entonces, no ha parado de experimentar...

Una vez dijo adiós a sus rizos, Josué se lo dejó más largo, otra vez más corto, experimentó con colores como un platino para luego pasar al azul...

Además de su voluminosa melena rizada, también ha apostado por el look de rizos por arriba y rapado por los lados:

Cuando se cansaba de que los rizos le cayeran sobre la cara, le daba por recogerse el pelo en un 'moñete', muy al estilo de Can Yaman:

Pero también ha llevado el pelo frito y hasta trencitas. ¡Este chico es una caja de sorpresas!

