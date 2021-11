'La isla de las tentaciones' cada vez está más caliente, y no sólo porque el programa se grabe en la siempre cálida República Dominicana, sino porque los concursantes ¡están que echan fuego! Los líos, los roces, los abrazos cariñosos y los picos en los juegos de la villa están a la orden del día entre los emparejados y los solteros, pero puede haber un giro de guión que no habíamos visto hasta ahora y que nos parecería una fantasía: ¡que dos chicas emparejadas se liaran entre ellas!

Si sigues el programa, probablemente ya sepas de quiénes hablamos: Zoe y Tania. Las novias de Josué y Alejandro Nieto -respectivamente- han entablado una gran amistad, y es común verlas por la villa abrazadas o dándose cariño ahora que tanto lo necesitan por estar lejos de sus novios... y lejos de buscarlo en los solteros, se han apoyado la una en la otra. "Quiero amor, estoy cariñosa", decía Tania a Zoe un día después de comer mientras se acurrucaba a su lado en un sofá. Zoe no ha negado que estaba muy a gusto, y Tania le seguía el juego: "Yo soy muy liberal", afirmaba.

¿Y por qué sabemos que puede pasar algo entre ellas? Porque a ese "Yo soy muy liberal" hay que sumarle que Zoe es bisexual, tal y como confesó Josué a sus compañeros de convivencia. Sin duda, de haber 'rollo bollo' en el programa, sería toda una novedad, y algo totalmente inesperado que aún no se había visto en ninguna de las 3 ediciones anteriores (y supliría la demanda de muchos telespectadores, que han pedido más variedad en el programa y menos participantes cisgénero heterosexuales).



Alejandro Nieto, ¿preocupado?

Los chicos (igual que ellas), no están nada a gusto sabiendo que sus parejas tienen a 10 tentadores pisándoles los talones, pero Alejandro Nieto se quedó especialmente preocupado tras saber que Zoe es bisexual, lo que añadía más presión al ex gran hermano VIP sabiendo que, además de 10 chicos, hay una chica que a su novia, Tania, también podría hacerle tilín precisamente por ser tan 'liberal'... Y además, hemos comprobado que él y Tania ¡no se siguen en Instagram! Deseando estamos de saber qué ha pasado...

