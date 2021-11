Andrea Gasca ha abierto por fin el melón que muchos llevaban tiempo esperando: cómo es ella, parafraseando a Alejandro Sanz, 'cuando nadie la ve'. La ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' ha querido responder a muchas preguntas de lo más íntimas, y sí, por íntimas nos referimos a sexuales: ¿Le gusta el sexo? ¿Ha tenido muchas parejas sexuales? ¿Haría porno por una gran suma de dinero? ¿Cómo le gusta que sean los hombres en la cama? ¿Tiene fetiches?

Para quienes hayan fantaseado con ella, tenemos que decir que la joven ha dejado claro que no es precisamente muy fogosa, y a pesar de que sabe que ha dado una imagen de que parece que se acuesta con el primero que pasa por sus 'escenitas' de 'edredoning' en 'LIDLT', ha confesado en su canal de mtmad que tiene que conocer bien a un chico y sentirse muy a gusto con él para que pase a mayores: "En el reality se magnifica todo, y lo que aquí pasa en una semana allí ha pasado en un mes. No es un chico de una noche", se ha justificado.

Entrando en materia, Andrea ha dejado claro que, por ejemplo, no le van los tríos ni los ha probado; tampoco es de sexo exporádico ("No me gusta acostarme con un chico que acabe de conocer una noche"), pero sí cree que el tamaño (ejem) es importante, a ella le gusta más tener esa complicidad con alguien y, como se suele decir ,'que sepa usarla' antes de que sea de gran tamaño: "A veces, si es demasiado grande, me hace daño", ha revelado.

Andrea tampoco es de grandes fetiches: "Soy muy tradicional", ha contado. Tampoco le gusta el sexo rápido: "A veces los chicos creen que están en una película porno, y creen que por aguantar más o hacer muchas posturas son mejores. Empecemos por lo básico y luego vamos viendo. A mí con 15 minutos me vale. Mucho más tiempo me aburre", ha sido clara.

Y hablando de porno, la catalana ha respondido a una gran pregunta que muchos otros personajes de Mediaset han contestado, a veces con un sí y otras con un no: ¿Haría porno si le pagaran lo suficiente? Después de ver cómo es en la intimidad, la respuesta estaba clara: "No", ha sido rotunda. "No es lo mismo hacer algo debajo de una sábana que hacer una porno. No es por imagen, porque al final si te pagan mucho dinero la imagen te da igual, pero no estaría cómoda con las cámaras y tal. Pero aunque me pagasen mucho dinero, preferiría conseguirlo por otros medios".

