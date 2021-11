Steisy ha pasado por quirófano para hacerse una liposucción

Todos los retoques de Steisy y Pablo: este ha sido el último de ella y la última operación de él

A pesar de que Steisy siempre se mostraba feliz y empoderada con su cuerpo, la realidad tras las cámaras era muy distinta: su aumento de peso por culpa de la medicación que toma por su depresión se ha hecho insoportable para ella (incluso recibió críticas pro engordar y tuvo que salir a dar explicaciones), así que ha decidido dar un porrazo en la mesa ¡y operarse para quitarse toda la grasa que le sobra! Toda una trampa que ella misma reconoce, pero se consuela: "Cuando haces una pequeña trampa, luego tienes más motivación para mantenerte", ha dicho en su nuevo vídeo de mtmad, donde ha mostrado todo el proceso.

Mediaset

Muy nerviosa, y hasta entre lágrimas, Steisy se dirigía a la clínica por la que han pasado ya otras famosas para hacerse sus operaciones, "como Anabel Pantoja o Alba Casillas", desvelaba Steisy. La ex superviviente no se ha cortado a la hora de enseñar todo el proceso con todo lujo de detalles y, tras 4 horas y media de operación, por fin salía de quirófano.

Mediaset

Mediaset

Steisy ha querido hacerse una liposucción de cuerpo completo, que incluía abdomen, espalda, flancos, glúteos (donde ya han aprovechado para hacerle una lipotransferencia y subirle el culo), cartucheras y cara interna de los muslos. Vamos, ¡que se ha quedado nueva! Steisy ya intentó hacer una dieta, y no le salió nada mal: consiguió quitarse 16 kilos, pero ahora ha dado el empujón final a su cuerpo con esta intervención

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eso sí, la recuperación no es precisamente cómoda: Pablo ha tenido que ocuparse de lavarla durante los días de ingreso, darle de comer y hasta ayudarla a subirse a la cama, pero todo le ha merecido la pena para verse como ella quería: con el tipín que se quedó después de salir de 'Supervivientes'. ¡Ánimo con la recuperación!

Mediaset

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io