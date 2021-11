Oriana Marzoli vuelve a operarse del pecho tan sólo 5 meses después de la última vez

La influencer ha confesado haber tenido un problema tras la última intervención y piensa arreglarlo

Todos los retoques estéticos de Oriana

Oriana Marzoli acaba de confesar a todos ¡que tiene que operarse el pecho! ¡Otra vez! Al parecer, la última intervención no salió como ella esperaba, y sólo 5 meses después ha comenzado a tener problemas: según ha contado en su cuenta de mtmad, uno de sus pezones se ha expandido y mide 5'5 centímetros, mientras que el otro mide 4'3. Una diferencia abismal que se ve a simple vista y que no sabe cómo ha podido pasar, pero piensa arreglarlo en los próximos días.

La venezolana, además, ha aprovechado para contar que su última prótesis no ha quedado como ella esperaba: "Si yo me opero es para que se note. Yo no soy como estas niñas que piden que quede súper natural. Yo soy venezolana y me encanta que un pecho se vea grande y bonito. Compensado, pero grande", ha dicho antes de decir literalmente que ella no quiere dos pechos, sino "dos bombas".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque 450 centímetros cúbicos pudieran parecer mucha cantidad, una vez que la prótesis se asentó y se bajó la inflamación, aún le parecía pequeño, así que además de arreglar su pezón, va a aumentar el tamaño todo lo que pueda, y además ha lanzado un mensaje a todas las chicas que la sigan y estén pensando en hacerse un aumento mamario: "Por favor, os lo pido ya casi suplicando: tenéis que tener buen 'feeling' con vuestro cirujano y que os entienda. La última vez me apresuré mucho, y ahora tengo que volver a operarme. No es bueno poner tanta anestesia en tan poco tiempo. Pensadlo bien", ha dicho que para que las demás aprendan de sus errores...

¡Deseando estamos de ver el resultado!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io