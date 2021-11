Rosanna Zanetti está acostumbrada a posar delante de las cámaras, pero ahora se ha lanzado al mundo del diseño con su primera línea de complementos relacionados con la maternidad para la firma Betribe. La venezolana se mostró súper ilusionada de haber vuelto al trabajo, después de unos años dedicados casi por completo a sus pequeños, Matteo y Bianca. “Me encanta el jaleo, me encantan los retos y éste es uno nuevo”, confesó.

Rosanna reconoció que ha estado muy cómoda en este proyecto “porque ahora mi vida es esto, los bebés”. La mujer de David Bisbal siempre ha hablado abiertamente de la maternidad, y también ha contado en Instagram el lado menos amable. “Obviamente no vamos a mentir. Hay momentos muy gratificantes, pero también duros. Yo creo que lo peor es la falta de sueño y el tener dos bebés que se llevan tan poca diferencia de edad”, explicó.

Su pequeña Bianca cumplió un añito el pasado 26 de octubre. “Es muy dulce, es pura risa y es una guerrera, siempre intentando seguirle el ritmo a Matteo (2), que es un torbellino”, contó divertida.

La familia está tan feliz que no descartan aumentarla. “Vamos a ver si el tercero ya sale a mí… Vamos a ver, pero más adelante que ahora estamos bien entre bebés y proyectos. Tenemos el tiempo justito”, dijo.

David Bisbal, el mejor apoyo de Rosanna Zanetti

Agencia

Rosanna y David han pasado unas semanas complicadas. El cantante se marchó un mes de gira a Estados Unidos y, a su vuelta, tuvo que aislarse porque le diagnosticaron covid. Ya recuperado, el almeriense quiso estar en la presentación de su chica. “Rosanna se ha involucrado desde el minuto uno en este proyecto. No la he visto jamás tan ilusionada, le pone mucha pasión a todo. Mi mujer es bella por fuera y por dentro. Se me nota que estoy muy enamorado. No solamente es que sea mi esposa sino que te levantas y dices ‘admiro a esta mujer maravillosa’. Me alegro mucho de estar aquí”, confesó entre risas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io