No te pierdas nada de 'La isla de las tentaciones' en nuestra sección de quemedices.es

Los nervios en 'La isla de las tentaciones' se notan desde España, y es que los participantes cada vez se van soltando más, hasta pasar los límites hablados con sus parejas. Esta noche del 24 de noviembre le tocaba a los chicos su primera hoguera y no iban a irse a la villa con buenas sensaciones. Todos se han puesto muy nerviosos viendo a sus chicas convivir con los solteros, pero en concreto uno rompía a llorar al ver a su novia.

Álvaro no aguantaba la presión y ha visto toda su hoguera entre lágrimas por ver como Rosario "casi" caía con uno de los tentadores de Villa Paraíso, Suso. Entre Rosario y el canario hay más que un solo tonteo y Álvaro lo ha notado en la imágenes que le ha puesto Sandra Barneda. Entre Rosario y Suso saltan chispas y es probable que la joven termine cayendo finalmente en la tentación y surja algo más.

Telecinco

Tras ver las hogueras, todos volvía a sus villas y organizaban uno de las grandes fiestas a las que nos suelen tener acostumbrados. Tras escuchar varias 'luces de la tentación', los chicos y las chicas se han dejado llevar, en concreto Álvaro y Sabela. Mucho tonteo, muchas copas, muchos bailes y finalmente pasaba lo que todos sabíamos que iba a pasar. Álvaro y su tentadora se apartaban de la pista de baile para darse un buen beso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io