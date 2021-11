'La isla de las tentaciones' está cada día que pasa más calentita, y con la llegada de un nuevo soltero, las villas se han puesto patas arriba, especialmente la de las chicas, porque un tiarrón ha hecho su aparición en República Dominicana... y más de una se está planteando muchas cosas. Hablamos del italiano Simone Coppola. Muchos se acordarán de él por su participación como soltero en 'La isla de las tentaciones 3', y aunque él iba con la intención de buscar el amor, al final salió escaldado...

Simone tuvo un acercamiento de lo más peligroso con Lola, y ambos estaban de lo más a gusto cuando ella, de buenas a primeras, frenó en seco y rechazó a Simone. Él, feliz como estaba de haber conocido a Lola, se mosqueó y la acusó de haber estado haciendo un papel con él, se sentía utilizado, pero la realidad era otra: Lola tenía miedo de que, si traspasaba la línea, no volvería a ver al niño de sus ojos: su perro Horus. Y aunque con Simone finalmente no pasó nada (pero sí con Carlos Algora), su pesadilla se cumplió: la pareja rompió ya hora Lola está desesperada porque casi no puede ver a su mascota por culpa de su ex.

Mediaset

Pero Simone ha vuelto a República Dominicana dispuesto a revolucionar la isla, y vaya si lo ha conseguido: de momento, Zoe, que parece más interesada en su compañera Tania que en el resto de solteros, ha puesto el ojo en el italiano: ya le ha dado una cita a pesar de que cree que a su novio, Josué, le puede molestar porque sabe que él es perfectamente su tipo de chico. ¿Caerá con él en la tentación?

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io