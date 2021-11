Desde que volviera con Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz es una mujer nueva. La ex gran hermana VIP, que acaba de cumplir 32 años, ahora ha vuelto a sonreír, contra todo pronóstico, a pesar de que hubo un tiempo en el que una de sus mayores guerras la disputaba con el futbolista, que ahora parece ser el hombre de su vida. Ambos han decidido hacer borrón y cuenta nueva, y disfrutan de su amor le pese a quien le pese, y ha sido con él, con un montón de amigos y rodeada de regalos con quienes ha celebrado su 32 cumpleaños.

La influencer ha compartido en su canal de mtmad todo lo que ha hecho en su fiesta, y nos ha dejado boquiabiertos con todos los regalos que ha recibido, algunos valorados en cientos y otros directamente en miles de euros. Sus amigos han tenido detallazos, pero sin duda el que más pasta se ha gastado ha sido Jesé.

Unos pendientes de Swarovski, unas zapatillas de Carolina Herrera, una copa personalizada, flores o una botella de Dom Pérignon (edición exclusiva de Lady Gaga, valorada en 350 euros) han sido los regalos de sus amigos, pero lo de Jesé estaba en otra liga...

El futbolista les ha hecho a sombra a todos: un bolso de Versace de 1450 euros, otro de Balenciaga de casi 800, junto a unas zapatillas también de Balenciaga de color blanco de otros 800... pero la estrella de la noche fue lo que él llamó "un seguro de vida": "Es algo que, esté yo o no, te va a sacar de muchos problemas, lo vas a tener siempre... y sólo lo vas a tener tú, porque es el primero que se ha hecho de este modelo".

Ya todos nos esperábamos un anillo de compromiso... pero eso tendrá que esperar, porque lo que Jesé le ha regalado a Aurah ha sido un reloj de Rolex de oro blanco y rosa con diamantes engastados, cuyo valor podría superar los 50.000 euros. ¡Guau! Desde luego, no sabemos si en algún momento caerá el anillo de compromiso, pero él mismo se ha puesto el listón muy alto para superar eso...

