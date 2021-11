En la pandemia lanzó sus mascarillas solidarias con LIDL, una iniciativa que arrasó: vendió 500.000 en tan sólo 45 minutos. Ahora, Ágatha Ruiz de la Prada repite experiencia con Lidl a favor de la ONG Save the Children. Esta vez, en vez de mascarillas, la ex mujer de Pedro J. ha creado unas bolsas de tela preciosas con los diseños de un grupo de niños que tienen su misma pasión por el color.

¿Cómo ha sido lo de trabajar con niños?

Una maravilla, ellos siempre han entendido perfectamente mi trabajo. Yo he visto a niñas llorar agarrando un vestido mío, eso nunca me ha pasado con ninguna mujer.

Estas bolsas de tela, además, sirven para desterrar el plástico.

Yo es que soy súper ecologista, es un tema que me interesa muchísimo. Mi abuelo y mi padre ya lo eran, y eso yo lo he heredado, soy una mujer muy austera.

¿Sí? No se suele dar en el mundo de la moda.

¿Me has visto alguna vez con joyas? Yo repito mucho mi ropa y no me gusta nada malgastar. De hecho, me molesta bastante el lujo. Yo tengo una amiga que tiene 400 bolsos. Yo eso no lo entiendo, no funciono así. Uso uno y cuando se me rompe, cojo otro.

Gtres

Además de esta colaboración, ¿qué proyectos tienes?

Mi proyecto es sobrevivir. Llevamos un año y medio alucinando con todo lo que está pasando y es complicado hacer planes a largo plazo. El mundo de la moda ha cambiado mucho. Durante la pandemia la gente ha limpiado más que nunca sus casas, ha ordenado y se ha dado cuenta de que con un poco más ya puede vivir perfectamente.

¿Tienes ganas de que lleguen las navidades?

Muchas, a estas alturas ya tengo mi casa decorada con mogollón de historias. La Navidad me encanta y el 24 de diciembre es el día que más me gusta del año. En mi casa los Reyes siempre han venido ese día, no sé el porqué.

¿Y este año, qué tienes pensado pedirles?

Que me quede como estoy.

¿Y tu corazón, cómo se encuentra?

De novios, en ‘stand by’, estoy en un momento de amigos. Me gusta ir con uno a un sitio, con otro hacer otra cosa… Y así me apaño.

Sin compromisos…

De momento no tengo ganas. Estoy en una época más tranquila y de pensar más las cosas, que tampoco me viene mal.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io